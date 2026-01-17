Sunday, 18 January 2026

 
Mercosur y la Unión Europea firman hoy el acuerdo de libre comercio en Asunción

Details
Saturday, 17 January 2026 15:51

El Mercosur y la Unión Europea están firmando este sábado en Asunción el acuerdo de libre comercio que ambos bloques negocian desde hace más de 25 años.

La ceremonia se realiza en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, el mismo lugar donde en 1991 se firmó el Tratado de Asunción. Participan los presidentes Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay, y Yamandú Orsi, de Uruguay, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Brasil no cuenta con la presencia de su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde el gobierno brasileño se señala que la firma estaba prevista inicialmente a nivel ministerial y que la convocatoria a los jefes de Estado se resolvió en las últimas horas. De todos modos, Lula mantuvo este viernes una reunión con Von der Leyen en Río de Janeiro.

El tratado involucra a dos bloques que, en conjunto, representan cerca del 30 % del Producto Bruto Interno mundial y un mercado de más de 700 millones de personas.

