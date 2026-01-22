MSP confirmó la detección en Uruguay del virus Influenza A (H3N2), subclado K

Details Thursday, 22 January 2026 19:16

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que, en el marco de la vigilancia epidemiológica nacional, se detectó en Uruguay la presencia del virus Influenza A (H3N2), subclado K.

Los casos identificados hasta el momento corresponden a personas con antecedente de viaje al exterior.

La detección del virus Influenza A (H3N2) en Uruguay ocurre en un escenario internacional marcado por un aumento de la gripe estacional. Organismos sanitarios regionales y globales vienen advirtiendo sobre una mayor circulación de este virus, en particular del subtipo H3N2, en distintas partes del mundo.

Los informes recientes señalan que en Europa la temporada de influenza se adelantó respecto a otros años y que el H3N2, incluido el subclado K, tuvo una presencia relevante entre las muestras analizadas

El MSP recordó que la vacunación antigripal, aplicada antes de la circulación sostenida del virus, es la principal herramienta para prevenir cuadros graves y complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo, y señaló que se avanza en acciones preventivas como el fortalecimiento de la vigilancia, la planificación de la campaña de vacunación y la preparación del Plan Invierno.

Síntomas

La Influenza A (H3N2), incluido el subclado K, suele manifestarse con síntomas respiratorios similares a los de otros virus gripales. Entre los más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor muscular, cansancio intenso, dolor de cabeza, tos seca, congestión nasal y dolor de garganta. En algunos casos también pueden presentarse escalofríos y malestar general, mientras que en personas con factores de riesgo la infección puede derivar en complicaciones respiratorias.

