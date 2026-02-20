Proyecto busca reducir montos de multas por el exceso de velocidad

Details Friday, 20 February 2026 15:21

Legisladores nacionales presentaron un proyecto para ajustar los montos de las sanciones por exceso de velocidad, argumentando que la normativa vigente no ha logrado disminuir los accidentes de tránsito. La iniciativa fue presentada el pasado miércoles por los diputados Conrado Rodríguez, Sebastián Andújar y Álvaro Perrone.

El proyecto plantea que los tres primeros tramos de exceso de velocidad vean una reducción del 50 % en las multas, mientras que en el tramo más alto la disminución sería del 30 %.

Conrado Rodríguez señaló en una entrevista con Canal 5 que los datos de la Unasev reflejan que la severidad de las multas actuales no ha logrado los resultados esperados: “Los informes de la Unasev son contundentes, tanto del año 2023, 2024, como también del año 2025, de que no solamente no han bajado los siniestros, sino que han aumentado. Han aumentado los siniestros, ha aumentado lamentablemente la cantidad de fallecimientos por accidentes de tránsito, ha aumentado también la cantidad de lesionados, tanto leves como graves”.

En ese sentido, el legislador aclaró que no cuestionan la fiscalización ni el uso de radares, ni las multas en sí, sino que consideran que “estas multas han sido excesivas en muchos casos, no han sido racionales”.

