MGAP confirmó caso de influenza aviar en un cisne hallado en la Laguna Garzón

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó un caso de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en un cisne coscoroba hallado en la Laguna Garzón.

Según se informó, el episodio corresponde a fauna silvestre y no existen, hasta el momento, focos en aves comerciales. Tras la confirmación, se activaron los protocolos previstos en el Plan Nacional de Contingencia y se dispuso vigilancia epidemiológica en la zona.

Equipos técnicos realizarán un relevamiento en la zona con el objetivo de evaluar la situación sanitaria, verificar la posible existencia de otras aves afectadas y tomar nuevas muestras. Con los datos obtenidos se prevé una instancia de análisis junto al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Por último, el MGAP recomienda no manipular aves enfermas o muertas y comunicar cualquier hallazgo a las oficinas correspondientes. Para notificaciones, se encuentra habilitado el correo: https://This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

