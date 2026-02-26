Thursday, 26 February 2026

 
Declaran emergencia por el déficit hídrico

Thursday, 26 February 2026 13:53

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia agropecuaria en varias zonas del país, tras el agravamiento del déficit hídrico que afecta a los productores de ganado, leche, agricultura y granja. La medida tendrá una vigencia de 90 días y busca brindar apoyo ante la falta de lluvias que se registra desde comienzos de año.

“En virtud de la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias (integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Ministerio de Economía y Finanzas), el ministro Alfredo Fratti ha resuelto declarar la emergencia agropecuaria por un plazo de 90 días”, informaron desde la cartera.

La resolución abarca los siguientes departamentos y seccionales policiales:

  • Canelones: todas las seccionales
  • Durazno: 9ª
  • Flores: 9ª
  • Florida: 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª y 16ª
  • Lavalleja: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª y 14ª
  • Maldonado: todas las seccionales
  • Montevideo: todas las seccionales
  • Rocha: 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª y 12ª
  • San José: 4ª, 8ª y 9ª
  • Treinta y Tres: 5ª, 6ª y 8ª

Según explicaron desde el MGAP, la decisión se basa en datos técnicos recopilados por INIA-GRAS e INUMET, que muestran un descenso en la humedad del suelo y una reducción de las precipitaciones. Entre los indicadores analizados figuran el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD).

El MGAP señaló que, debido a la naturaleza dinámica del déficit hídrico, se mantendrá un seguimiento constante de los indicadores, con el fin de evaluar la inclusión de nuevas seccionales policiales si los datos técnicos lo aconsejan.

