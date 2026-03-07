Comenzaron estudios sísmicos en aguas profundas del país

Details Saturday, 07 March 2026 13:17

Las tareas de prospección sísmica en aguas profundas frente a la costa uruguaya comenzaron tras la autorización del Ministerio de Ambiente.

La campaña es realizada por la empresa CGG Services USA Inc. (Viridien) en acuerdo con Ancap y utiliza el buque BGP Prospector para obtener datos sobre el potencial de hidrocarburos en aguas uruguayas.

El relevamiento se desarrollará en dos etapas: una entre marzo y abril de este año y otra entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

El plan aprobado incluye medidas de protección ambiental, como radios de mitigación para evitar afectaciones a cetáceos, pinnípedos y tortugas marinas, la presencia de observadores de fauna a bordo y monitoreo permanente. Además, se prevén inspecciones de técnicos del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El inicio de las tareas generó cuestionamientos desde el sector pesquero, que solicitó suspender la prospección por posibles impactos en la actividad. También se realizaron manifestaciones de organizaciones ambientalistas en Montevideo. En paralelo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno rechazó una acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo que buscaba detener el proyecto.

Espacio patrocinado