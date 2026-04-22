Correcaminata por el autismo este próximo sábado 25

Details Wednesday, 22 April 2026 11:22

El Servicio de Equinoterapia de la Guardia Republicana llevará adelante una correcaminata de dos kilómetros abierta al público, en el marco del Mes de la Concientización sobre el Autismo. La actividad está prevista para el próximo sábado 25 de abril, desde las 10:00 horas, sobre la Av. José Pedro Varela, en el tramo comprendido entre Dámaso Antonio Larrañaga y José Batlle y Ordóñez.

De acuerdo a lo informado por Presidencia, las inscripciones se realizan en el propio servicio (Av. José Pedro Varela s/n, Montevideo), de lunes a viernes entre las 9:00 y las 16:00 horas, e incluyen un kit de participación.

“Es una actividad muy accesible, abierta a toda la ciudadanía, a todos quienes quieran acompañar y apoyar”, señaló la responsable del servicio, Verónica Castillo, al referirse al alcance de la iniciativa.

Castillo indicó además que el 80% de los niños y adolescentes que asisten a las prácticas en el Servicio de Equinoterapia cuentan con diagnóstico de autismo, y que se han registrado resultados favorables en los procesos de intervención.

“La terapia con caballos es muy beneficiosa en el proceso del niño, en su avance”, expresó. Según explicó, el contacto con el animal, su calor corporal y la cercanía influyen en aspectos vinculados al desarrollo, como el habla, la atención, la concentración y la evolución general. El servicio atiende tanto a hijos de funcionarios policiales como a usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Si bien existe lista de espera, las inscripciones pueden realizarse de forma presencial o telefónica. Para más información, se encuentran disponibles los teléfonos 2030 3124 y 2030 3128.

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