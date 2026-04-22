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Investigan intoxicación por cocaína en un niño de 9 años

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Wednesday, 22 April 2026 11:55

Un niño de nueve años fue internado de urgencia este martes en el Hospital de Rivera tras sufrir convulsiones, y los estudios médicos confirmaron intoxicación por cocaína.

El menor llegó al centro de salud acompañado por su padre, en estado descompensado. Tras ser estabilizado, los análisis clínicos detectaron la presencia de la sustancia, lo que motivó a los médicos a presentar una denuncia ante las autoridades.

El caso generó la inmediata intervención de la Policía y la Fiscalía, que ahora investigan las circunstancias en las que ocurrió la intoxicación.

La Fiscalía dispuso tomar declaración al adulto y recabar información sobre el entorno familiar. El caso fue derivado a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Asimismo, se resolvió que, una vez otorgada el alta médica, el niño quede bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que evaluará su situación.

Foto: Presidencia

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