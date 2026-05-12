Tuesday, 12 May 2026

 
TITULARES

MSP y ANEP lanzan la Campaña Nacional de Vacunación Escolar 2026

Details
Tuesday, 12 May 2026 14:18

El Ministerio de Salud Pública (MSP), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa iniciaron la Campaña Nacional de Vacunación Escolar 2026.

Esta campaña consiste en el envío de equipos de salud a más de 2.000 centros de Primaria para administrar las dosis del esquema nacional vigentes para escolares y adolescentes, incluyendo la prevención contra el VPH y el meningococo.

La vacunación requiere la autorización previa de las familias mediante formularios. El subdirector general de la Salud, Gerardo Bruzzone, explicó que “lo que buscamos es facilitar el acceso a la vacunación poniendo a los niños y a las familias en el centro”. El jerarca añadió que “la campaña pone especial énfasis en los refuerzos escolares de los 5 y los 11 años, pero además permite revisar cada situación particular y completar esquemas pendientes”.

Por su parte, la subdirectora de Primaria, Selva Pérez, puntualizó que la implementación será gradual: “No es una campaña masiva de vacunación”. Asimismo, indicó que el proceso “se va a dar de forma procesual durante todo el año 2026 y creemos que tiene que seguir en el 2027”.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Durazno busca replicar el modelo de videovigilancia y monitoreo de Canelones

May 12, 2026

Sucive - mayo

May 12, 2026

MSP y ANEP lanzan la Campaña Nacional de Vacunación Escolar 2026

May 12, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.