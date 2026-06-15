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Ola de frío polar deja temperaturas bajo cero y heladas generalizadas en todo el país

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Monday, 15 June 2026 22:42

Una intensa masa de aire polar ingresó al país y provocó las jornadas más frías en lo que va del año. Tras varias semanas de humedad y nieblas persistentes, el viento del sur limpió el cielo, dando paso a días despejados pero con temperaturas que se ubicaron muy por debajo de lo habitual.

De acuerdo con los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el centro, el este y parte del norte del territorio sufrieron el mayor impacto. Las temperaturas descendieron hasta los -5 °C, con los registros más bajos concentrados en departamentos como Florida, Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y Rivera. En el área metropolitana el frío de la madrugada también se hizo sentir, con valores que cayeron hasta los -1 °C.

Estas condiciones causaron heladas generalizadas que cubrieron de blanco los campos del interior y congelaron parabrisas en varias localidades. Los pronósticos oficiales indican que el termómetro comenzará un lento ascenso recién a partir de la segunda mitad de la semana.

Foto: Captura redes sociales

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