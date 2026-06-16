Tuesday, 16 June 2026

 
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La ministra Lustemberg comparece ante la Comisión de Salud Pública por la gestión sanitaria

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Tuesday, 16 June 2026 18:19

La Comisión de Salud Pública del Senado se encuentra sesionando con la comparecencia de la ministra Cristina Lustemberg. Los senadores Carlos Camy y Martín Lema, impulsores de la convocatoria, buscan abordar junto a la jerarca diversos temas de la gestión sanitaria actual.

Según explicó el presidente de la comisión, el senador Carlos Camy, la citación parlamentaria se dispuso por cuatro temas concretos:

  • Razones de la disminución de la sanción impuesta a una anestesista por mala praxis, lo que motivó las renuncias de gran parte de los integrantes de la Comision Honoraria de Salud Pública.
  • Tema Salud Mental: visión sobre política asilar (modificación del artículo 38 de la Ley No. 19.529).
  • Medidas concretas para la atención adecuada del ACV en el este del país.
  • Licitación para el traslado de pacientes de ASSE.

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