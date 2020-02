Comunicado sobre coronavirus / COVID-19

Ante la situación epidemiológica de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19) registrada en las Américas y el mundo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informa a la población que se mantiene alerta y en comunicación permanente con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

La OMS ha informado que la evolución de la epidemia en China ha alcanzado su máxima incidencia y se ha estabilizado entre el 23 de enero y el 2 de febrero pasados. Desde esa fecha, el descenso es sostenido. Asimismo, ha estimado que la letalidad por este nuevo virus es de un 2 a 4% en China y de 0,7% en el resto del mundo, con 33 países reportando casos provenientes de áreas con circulación.

No hay evidencia aún de transmisión significativa, eficaz y sostenida fuera de China. La declaración de pandemia aún no se ha producido y, de ocurrir, no modificará la estrategia de control prevista y en curso.

Considerando que se trata de una nueva fase en la evolución del evento, en la que ya no es posible la contención del virus en el área donde se originó, la OMS insta a los países a prepararse para la posible aparición de casos y a adecuar sus sistemas de vigilancia epidemiológica, así como a preparar los servicios de salud para manejar posibles casos, tal como debe hacerse anualmente frente a la epidemia estacional de influenza o durante eventos similares previos.

ACERCA DE LOS CORONAVIRUS

En nuestro país y en el mundo, desde hace años circulan diferentes virus de la familia de coronavirus, que son agentes de infecciones respiratorias agudas altas (resfriado común). Actualmente en Uruguay no existe ningún caso confirmado ni sospechoso de COVID-19.

PREVENCIÓN

Las medidas de prevención que deben reforzarse por parte de la población incluyen:

Realizar higiene de manos. La correcta higiene de manos puede reducir hasta en un 50% los casos de infecciones respiratorias, incluyendo el COVID-19.

Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable.

Evitar el contacto con personas que están cursando infecciones respiratorias. Esto es particularmente importante en el caso de bebés y personas mayores o portadores de enfermedades crónicas o con sistemas inmunes debilitados, quienes tienen mayor riesgo de cursar cuadros graves por este y por cualquier virus respiratorio.

Las medidas preventivas previamente descritas son también relevantes para viajeros internacionales.

En personas que pertenecen a grupos de riesgo, es esencial la vacunación antigripal anual y anti-neumocóccica, de corresponder, durante la campaña anual.

No es preciso utilizar tapabocas en personas que no presentan síntomas respiratorios (por cualquier causa) y mucho menos su uso masivo comunitario. El uso de estas medidas está restringido a personal de salud que asiste a personas con cuadros respiratorios y a personas que cursan infecciones respiratorias (por ejemplo, con tos o resfrío). Tampoco se aconseja su uso por estar en espacios públicos o a bordo de medios de transporte, tales como ómnibus, aviones o barcos.

CONTROL

No existe evidencia ni recomendación de implementar medidas de control en puntos de entrada, porque no permiten detectar casos leves ni aquellos que están aún en período de incubación. Aun así, para extremar la vigilancia, en Uruguay se intensificaron las medidas habituales y se previó un plan de contingencia ante la eventualidad de casos sospechosos.

Los prestadores de salud cuentan con un documento técnico que orienta sobre la sospecha, el manejo y medidas de control de este evento. Estos lineamientos son dinámicos y se actualizarán y difundirán cada vez que así se requiera.

El MSP recuerda que las acciones que se priorizan en esta etapa están centradas en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y en la mitigación, es decir, en manejar adecuadamente los casos, prevenir la transmisión comunitaria y hospitalaria. De ocurrir casos es esencial asegurar que la asistencia en todos los niveles de atención se mantenga para todos los eventos, evitando consultas innecesarias y sobrecarga de los servicios de urgencia y emergencia.

En esta línea, el viernes 28 de febrero, de 11 a 13 horas, se desarrollará en el MSP una actividad dirigida a técnicos de todo el país, para actualizar la situación epidemiológica, estrategia de vigilancia y control, recomendaciones a viajeros, diagnóstico y manejo clínico de casos.

Es importante destacar que en Uruguay, las enfermedades transmisibles que más preocupan en este momento, por el número elevado de casos en la región y la cantidad de casos importados en Uruguay, son dengue y sarampión.