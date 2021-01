Preocupan la movilidad de estos días y aumento de la población en la costa de Canelones

La situación de todo el departamento de Canelones preocupa por los números de casos positivos que se registran por la temporada estival y la alta conectividad entre Canelones y Montevideo.

Para conocer la realidad de nuestro departamento, Actualidad entrevistó a la Dra. Jacqueline Ponzo, Magister en Epidemiología, Udelar, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, CIMF-WONCA y representante de Facultad de Medicina en CECOED-Canelones

Ponzo subraya que “la cantidad de casos nuevos a nivel departamental ha crecido en forma sostenida durante todo el mes de diciembre.

Con el verano aumenta la movilidad y crece la población en la zona costera, lo cual aumenta la probabilidad de transmisión.

Hasta el mes de noviembre Canelones no había superado los 100 casos activos, desde fines de noviembre comenzamos a tener más de 20 casos nuevos cada día en forma creciente y el 24 de diciembre llegamos a superar los 100 casos nuevos en un solo día. Ahora, tan solo en los cuatro primeros días del año se registraron casi 300 casos nuevos en todo el departamento.

Pero aunque estas cifras son muy altas, no alcanzan a reflejar la magnitud del problema en este momento, porque se han acumulado atrasos en testeos y entrega de resultados en estos días de fiestas y licencias. Muchos hisopados indicados el día 31 recién se realizaron el lunes 4. Hay lugares donde no se realiza test a domicilio los fines de semana y no hay posibilidad de acceder al hisopado de otra forma en condiciones seguras”.

El análisis más detallado que podemos hacer para el departamento de Canelones es por municipios. Algunos municipios coinciden con una ciudad pero otros abarcan varias localidades, particularmente en la costa. Es importante tener en cuenta el informe de situación de Canelones por Municipios.

MUNICIPIOS Y CASOS POSITIVOS

Según el informe de CECOED 05/01/2021, la situación del COVID-19 en el departamento de Canelones es la siguiente: Ciudad de la Costa 98, Canelones 97, Las Piedras 95, Pando 55, Salinas 41, Toledo 40, La Floresta 34, Santa Lucía 34, Barros Blancos 33, Progreso 31, La Paz 29, Parque el Plata 23, Paso Carrasco 21, Joaquín Suárez 13, Cerrillos 12, San Ramón 10, Atlántida 9, San Antonio 8, Sauce 7, Colonia Nicolich 6, San Jacinto 5, Santa Rosa 5, Aguas Corrientes 4, Tala 4, San Bautista 1 y Soca 1.

ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN LOCAL - Jacqueline Ponzo acotó que “en general, en el Departamento se está impulsando la estrategia de organización local. Se está instalando comités de emergencia municipales, con participación de los Concejos, prestadores de salud y organizaciones sociales de cada lugar.

En los municipios del noreste (Tala, Migues, Montes, San Jacinto) y algunos del santoral (San Ramón, San Bautista) se está realizando coordinación de los equipos de salud de todos los prestadores. Se comparte información sobre casos nuevos, seguimiento de casos activos y rastreo de contactos. Se emite diariamente informe de situación que se difunde a la población y se coordinan actividades de propaganda, comunicación y de prevención a nivel comunitario”.

Subraya que “en las ciudades más grandes, particularmente Las Piedras y Ciudad de la Costa, pero también en otras como Toledo o Pando, la coordinación resulta más difícil, pero es muy recomendable seguir ese camino porque aumenta mucho la efectividad de las acciones. También contribuye al cuidado de los equipos de salud, porque mejora las condiciones de trabajo al producir un ámbito donde se puede intercambiar acerca de dudas y dificultades en el manejo de situaciones complejas”.

Como algo a mejorar, señala “el acceso al test, para que se pueda realizar en forma oportuna, como el tiempo de entrega del resultado a las personas afectadas, así como a los equipos de salud locales, es algo que requiere mejora en todo el departamento”.

Para las próximas semanas, Ponzo estima que “seguramente tendremos un crecimento de casos producto de la recuperación de atrasos acumulados así como al crecimiento real producido por las condiciones de movilidad que tenemos en este momento en el país, con un número importante de personas que desconocen su condición de transmisores”.

Sobre las vacunas que han comenzado a aplicar en otros países, nos manifestó: “Para enfermedades transmisibles como esta, las vacunas son un recurso formidable. Tenemos muchos ejemplos de control de enfermedades a través de las vacunas, como la rubéola, el tétanos, la tos convulsa. La viruela se logró erradicar y ya no existe en el planeta, y la polio fue erradicada hace más de 25 años en las Américas y actualmente está próxima a ser erradicada del planeta.

Para COVID-19 hay varias vacunas que han superado las etapas de desarrollo y evaluación necesarias para iniciar la vacunación a gran escala y hay otras que están avanzadas, pero aún no han llegado a esta etapa. Durante la vacunación iniciada en varios países se sigue vigilando efectos adversos y evaluando la efectividad para conocer, por ejemplo, cuánto tiempo de protección proporciona la vacuna.

O sea, estamos -como humanidad- en una etapa avanzada del desarrollo de vacunas, aún queda camino por recorrer y la vacunación en marcha es parte de ese proceso.

La producción de las vacunas necesarias para todo el planeta llevará tiempo. Es necesario prever eso, y también los mecanismos de distribución que permitan la equidad en el acceso. Coordinar esfuerzos y acciones a nivel internacional, la participación de organismos internacionales de salud como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud se tornan muy relevantes, así como los Ministerios de Salud en cada país.

Sobre la concentración de casos en a ruta 5, desde Montevideo a Rivera, opina que “la frontera seca con Brasil, que es uno de los epicentros más importantes del mundo en esta pandemia es un problema tan importante para Uruguay como es la proximidad con Montevideo que tiene Canelones. Hay dinámicas de vida en la zona de frontera que responden a una cultura local que muchas veces no es contemplada en las normativas y las formas de gestión.

En esta epidemia, ya sea en Rivera, Montevideo o Canelones, en cualquier municipio del país, es altamente relevante contemplar las dinámicas locales, analizar el problema con mirada territorial y elaborar las acciones de respuesta a la medida de cada realidad. Para implementar esto se requiere dedicación de gobiernos locales y departamentales, de equipos de salud locales, de los comités de emergencia y las Juntas Departamentales de Salud. Se necesita también de participación social y comunitaria, y se necesita liderazgo local.

No es sencilla esta construcción, y demanda esfuerzo de todas las partes, pero transitar ese camino en este momento, puede marcar la diferencia entre más vida o más muerte, porque esperamos contar con las vacunas en los próximos meses, pero mientras tanto, no es posible solamente esperar las vacunas”, concluyó la Dra. Ponzo.