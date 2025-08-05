Mujer se entregó tras matar a anciano de 92 años

Details Tuesday, 05 August 2025 20:23

Una mujer de 27 años fue detenida luego de presentarse voluntariamente en la Seccional 4 de Las Piedras, donde confesó haber cometido un homicidio. La víctima es un hombre de 92 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda situada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Colman.

Según la declaración de la detenida, el hecho ocurrió tras un altercado durante un encuentro en el que ella fue contratada para servicios sexuales. La víctima falleció a causa de golpes recibidos con un objeto contundente.

En el lugar trabajó Policía Científica, que recogió pruebas y encontró sangre humana en un hierro de 90 centímetros, hallado junto al cuerpo. La investigación está a cargo de la fiscal Dra. Rodríguez, de la Fiscalía Letrada de Las Piedras, tercer turno.