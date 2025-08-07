Persecución policial culmina con caída a una cañada

Details Thursday, 07 August 2025 05:16

Un hombre de 37 años con antecedentes penales fue detenido por la Policía de Canelones tras una extensa persecución que se desarrolló en horas de la madrugada y culminó en el departamento de Montevideo.

El incidente ocurrió días atras, cuando personal de la Unidad P.A.D.O. que patrullaba en Ciudad de la Costa avistó un vehículo que circulaba de forma sospechosa. Al ordenarle detener la marcha, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga a alta velocidad.

Ante esta maniobra, se inició una persecución que se extendió por Avenida Giannattasio, Ruta 101 y Ruta 102, con apoyo de otro móvil policial. El operativo finalizó en las inmediaciones de Camino Siete Cerros, en Montevideo, cuando el conductor abandonó el vehículo en movimiento, que terminó cayendo en una cañada. El sospechoso intentó huir corriendo, pero fue reducido por los efectivos pocos metros más adelante.

Mientras se realizaba la persecución, las autoridades recibieron una denuncia por el robo reciente de un auto cuyas características coincidían con las del vehículo recuperado.

Finalmente, el hombre fue condenado a prisión por la Justicia, tras ser hallado responsable de un delito de hurto especialmente agravado y desacato.