El programa "Somos ANDA" fortalece su presencia en Las Piedras con más beneficios y convenios

La Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) comenzó un nuevo ciclo de su programa “Somos ANDA”, que en esta oportunidad se despliega en Las Piedras durante todo agosto.

A través de esta iniciativa, la institución busca hacerse presente en distintas localidades del país acercando sus servicios con facilidades que contribuyan al bienestar integral de sus afiliados, sus familias y de toda la comunidad.

Para conocer más detalles, Actualidad entrevistó al gerente de ANDA en Las Piedras, Gabriel Zirolli. Como es habitual, nos atendió cordialmente y al inicio de la charla destacó que el programa "Somos ANDA" tiene como objetivo general “fortalecer los lazos con la comunidad y ampliar los beneficios para afiliados y sus familias”. En Las Piedras, la propuesta incluye sorteos, promociones y más de 23 convenios comerciales con importantes descuentos.

“Ya estuvimos en Santa Lucía, Pando, Ciudad de la Costa y Atlántida, que fue el primer lugar en el que se implementó en 2022”, recordó Gabriel Zirolli.

Según explicó, la finalidad del programa no es únicamente local, sino que responde a una visión más amplia de fortalecimiento institucional: “El objetivo del programa es fortalecer los lazos con la comunidad y, en lo posible, ampliarlos, sobre todo con nuestros afiliados y sus familias”.

IMPACTO COMERCIAL, PREMIOS Y BENEFICIOS

Zirolli subrayó que “el principal impacto es el comercial”, dado que el programa permite una fuerte presencia institucional en las ciudades donde se desarrolla. En el caso de Atlántida, que fue la pionera, “fue también la que primero recogió sus frutos. Las repercusiones positivas en esa zona dan cuenta de la importancia de este tipo de acciones para mejorar el vínculo entre la institución y sus usuarios”.

Nos explicó el gerente que “una de las características destacadas de 'Somos ANDA' es la posibilidad de acceder a premios mediante sorteos y la modalidad de raspaditas. Estas promociones están vigentes durante todo el mes de agosto para quienes ya son afiliados o se sumen a la institución”.

Destacó que, además de los premios, los afiliados acceden a una amplia gama de beneficios tradicionales: “créditos, préstamos en efectivo, garantía de alquiler, servicio médico, servicio fúnebre, asesoramiento jurídico y turismo”.

(Más información sobre el programa "Somos ANDA" en la edición impresa de Actualidad)