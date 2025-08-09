Saturday, 09 August 2025

 
Inaugura primer museo de arte de Canelones con la exposición "La huella de un legado"

Saturday, 09 August 2025 00:55

El viernes 22 de agosto el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja inaugura el Museo Pareja presentando la exposición, “La huella de un legado”, con algunas de sus obras.

El museo atesora una colección de 58 obras (38 cuadros, siete cerámicas, siete mosaicos, cinco telas estampadas y un tapiz) seleccionada por el maestro como representativas de su evolución plástica.

El Museo Pareja, primer museo de arte del departamento de Canelones, ha sido declarado de interés ministerial por el MEC, de interés departamental por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones y de interés artístico por la Facultad de Artes de la Universidad de la República.

La exposición, curada por Enrique Aguerre, Darío Gómez y Leonor Inda, exhibirá obras pocas veces expuestas. Se inaugurará, el 22 de agosto a las 19:00 horas, en la sede del Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, Avda. de las Instrucciones del Año XIII y vía férrea, Las Piedras.

La exhibición se podrá visitar gratuitamente, de 14:00 a 18:00 horas, hasta el 31 de octubre.

