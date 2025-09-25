La Escuela Experimental N° 205 Maestro Sabas Olaizola celebró 100 años de vida

Details Thursday, 25 September 2025 13:33

La Escuela Experimental Nº 205 fue fundada en 1925 por el maestro Sabas Olaizola, de quién lleva el nombre en homenaje al proyecto de renovación pedagógica que el impulsó.

Desde entonces, se ha convertido en un modelo de centro educativo, tanto por su arquitectura como por el proyecto educativo que llevan adelante.

Un informe de ANEP señala que “en la institución se une lo teórico con lo práctico en forma cotidiana. El compromiso del centro educativo con la educación pública es su sello de identidad y este aniversario fue una ocasión especial para renovar ese propósito.

En la actualidad la escuela cuenta con una matrícula de 228 niños y niñas y con un equipo integrado por 12 docentes y cinco auxiliares. La celebración realizada días, contó con la presencia de alumnos, ex alumnos, maestros, vecinos, familiares y autoridades que llegaron especialmente para acompañar esta significativa fecha”.

“Esta escuela pública fue y será comunidad en movimiento”, expresó la maestra directora Alejandra Caraballo y destacó que estos 100 años de vida sirven para pensar juntos. “La historia se hace necesaria para proyectar, por y para cada niño y niña que se encuentra hoy aquí un futuro que lo tenga preparado para enfrentar los cambios e incertidumbres”, dijo.

Como parte de la celebración se acondicionó un espacio museo e inauguraron una línea de tiempo interactiva iniciada por el equipo de dirección y que la continuarán completando los niños y niñas de la escuela. También se expuso el primer libro diario del centro realizado por Sabas Olaizola, junto a objetos antiguos, como microscopios, libros, discos, tocadiscos, el primer escudo de la escuela y varias fotografías.