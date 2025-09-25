Incorporan 1200 cámaras de vigilancia y 300 paradas de ómnibus inteligentes en Canelones

Details Thursday, 25 September 2025 13:43

El ministro del interior, Carlos Negro, visitó por primera vez la Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario y posteriormente estuvo en reunión con el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

En la reunión el jerarca comunal manifestó que se sumarán 1200 cámaras de video vigilancia a las 1800 existentes, además de 300 paradas de ómnibus inteligentes con pantalla táctil y botón de pánico. De esta forma serán 3000 cámaras aportadas por el Gobierno Departamental.

Durante la recorrida, el ministro se interiorizó sobre las instalaciones de la Unidad de Monitoreo y Observatorio Canario y anunció el trabajo conjunto que va a realizar el Ministerio del Interior con el Gobierno de Canelones integrando el monitoreo de las cámaras del departamento al Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, para de esta forma “tener un control mucho más vasto del departamento”.

Por su parte, Legnani señaló que, además de la incorporación de nuevas cámaras, se continúa aportando recursos en la limpieza e iluminación de los espacios públicos, así como en la contratación de más de 30 policías eventuales por parte del Gobierno de Canelones para reforzar su cuidado.

Finalmente, el intendente expresó que este trabajo conjunto con el Ministerio del Interior ha dado muy buenos resultados, respondiendo a una de las principales demandas de la ciudadanía por mayor seguridad. Gracias a esta complementariedad, en el último año todos los delitos registraron una disminución, especialmente los abigeatos, un desafío importante para el departamento por su gran superficie rural.