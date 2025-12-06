Inauguraron planta de viviendas de madera en El Pinar con material sustentable e innovador

Details Saturday, 06 December 2025 16:56

Con la presencia del presidente Yamandú Orsi y el intendente Francisco Legnani, inauguraron la planta de Mood, una empresa de fabricación de viviendas de madera CLT (Madera Laminada Cruzada) en El Pinar.

Dirigentes de la empresa Mood, anunciaron que buscan generar soluciones habitacionales sostenibles mediante el empleo de la Madera Laminada Cruzada, un material innovador que es producido siguiendo parámetros de sustentabilidad y que ofrece aislamiento, tanto de altas como de bajas temperaturas, así como reducción de ruido en los ambientes y seguridad en casos de incendio.

En la planta recientemente inaugurada se fabrican viviendas en un ambiente controlado y con una cadena de producción precisa y moderna. La fábrica tiene una capacidad de producción de más de 1.200 metros cuadrados de viviendas al mes.

El intendente Legnani destacó la instalación de la planta en Canelones y destacó la población creciente que tiene el departamento y el impacto de nuevas inversiones que repercutan en la economía local. Añadio: “Nosotros tenemos que estar preparados, generar las condiciones de infraestructura y abrazar a todo aquel que se venga a instalar acá”.

El CEO de Mood, Bruno Minicelli, señaló que “estamos comprometidos con la calidad y con la reducción del impacto en la huella de carbono en la construcción”. Agregó que es “una planta industrializada de aproximadamente 5000 metros cuadrados”.

La nueva planta “implica un cambio paradigma importante en la manera de producir viviendas”, concluyó Minicelli.