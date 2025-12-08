Dos detenidos por una rapiña en Las Piedras

Details Monday, 08 December 2025 18:52

Una mujer de 35 años fue rapiñada días pasados en jurisdicción de la Seccional 4 de Las Piedras. El episodio ocurrió cerca de las 21:30 horas, cuando la víctima bajó de un ómnibus en la plaza principal y tomó camino hacia su casa por la calle Lavalleja.

Al llegar al cruce con Aparicio Saravia, dos jóvenes se le aproximaron. Uno de ellos le apuntó a la cabeza con un arma de fuego y le exigió que entregara sus pertenencias. Los adolescentes se llevaron una mochila con dinero, tarjetas de débito y crédito, además de documentos personales.

El Área de Investigaciones asumió el caso y, luego de una serie de actuaciones, logró establecer la identidad de los implicados. Los autores resultaron ser dos menores, de 14 y 17 años, quienes fueron detenidos al poco tiempo.

Luego de comparecer ante la Justicia, ambos adolescentes fueron condenados por la autoría de un delito de rapiña especialmente agravada, a cumplir la pena de 12 meses de internación en el Inisa.