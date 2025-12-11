Shangrilá: hallan enterrada a una mujer de 83 años y la Policía detiene a cuatro personas

Details Thursday, 11 December 2025 18:47

La búsqueda de una mujer de 83 años que no era vista desde el fin de semana terminó este jueves con el hallazgo de su cuerpo enterrado en el patio de su casa, en Shangrilá.

El operativo, que había comenzado tras la denuncia de un familiar, involucró a varias unidades policiales y derivó en la detención de cuatro personas.

El caso tomó fuerza luego de que los investigadores encontraran manchas de sangre en la habitación de la víctima y un bastón con rastros de violencia. Estos elementos llevaron a ampliar el trabajo en el predio, donde también se realizaron excavaciones y rastrillajes en zonas cercanas.

Un hombre que ocupaba una pieza en el fondo de la propiedad quedó bajo sospecha porque se había retirado del lugar tras conocerse la denuncia. Cuando fue ubicado, admitió su participación y señaló dónde estaba enterrado el cuerpo, lo que permitió a los equipos de Homicidios recuperar los restos bajo una capa de arena.

Además del hombre, la Policía detuvo a la nieta de la víctima, a la pareja de esta y a una cuarta persona, mientras la Fiscalía analiza si alguno de ellos pudo haber tenido intervención o conocimiento previo del hecho.

Foto: Captura Telemundo