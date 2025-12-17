Wednesday, 17 December 2025

 
TITULARES

Tres días de festejos en la ciudad de Santa Lucía por su 243° aniversario

Details
Wednesday, 17 December 2025 13:57

La ciudad de Santa Lucía anunció la realización de los festejos por su 243º aniversario, que se desarrollarán entre el 19 y el 21 de diciembre, con actividades concentradas en la estación de AFE.

La presentación de la propuesta contó con la participación de autoridades departamentales y locales, entre ellas el prosecretario general de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez; la coordinadora del Gabinete Institucional, Silvia Santa Cruz; el director general de Cultura, Sergio Machín, y el presidente de la Junta Departamental, Daniel Pereira, además de representantes policiales, de Bomberos y vecinos de la zona.

Durante la instancia se dio a conocer parte de la programación artística prevista para las tres jornadas, que incluirá espectáculos de alcance local, departamental, nacional e internacional. El alcalde de Santa Lucía, Cristian López, informó que “El viernes va a cerrar Ignacio Copani, el sábado se presentarán Spuntone, Mendaro y Martínez, seguido de Motta, y el domingo actuarán Gerardo Nieto y cerrará DJ Sanata”.

El jerarca municipal hizo referencia al significado que tiene la fecha para la comunidad y al carácter abierto de la celebración. “Somos una de las ciudades más antiguas del país y celebrarlo con la gente, con artistas de este nivel y con la presencia de emprendedores y artesanos es muy importante para nosotros”, manifestó.

“Se espera una afluencia bastante grande, estamos trabajando para recibir a una gran cantidad de ciudadanos que van a venir a disfrutar de los espectáculos”, señaló López.

Por su parte, Diego Núñez valoró el impacto social de la actividad y su vínculo con la identidad local. “Tres días de fiesta sin duda son algo muy bueno para la población y algo fundamental para las organizaciones sociales y las fuerzas vivas, porque forman parte de la identidad de esta ciudad”, sostuvo.

RECIENTES

Agredió a su expareja dentro de una comisaría

December 17, 2025

Habilitan plaza de San Antonio tras reformas

December 17, 2025

Tres días de festejos en la ciudad de Santa Lucía por su 243° aniversario

December 17, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.