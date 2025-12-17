Tres días de festejos en la ciudad de Santa Lucía por su 243° aniversario

Details Wednesday, 17 December 2025 13:57

La ciudad de Santa Lucía anunció la realización de los festejos por su 243º aniversario, que se desarrollarán entre el 19 y el 21 de diciembre, con actividades concentradas en la estación de AFE.

La presentación de la propuesta contó con la participación de autoridades departamentales y locales, entre ellas el prosecretario general de la Intendencia de Canelones, Diego Núñez; la coordinadora del Gabinete Institucional, Silvia Santa Cruz; el director general de Cultura, Sergio Machín, y el presidente de la Junta Departamental, Daniel Pereira, además de representantes policiales, de Bomberos y vecinos de la zona.

Durante la instancia se dio a conocer parte de la programación artística prevista para las tres jornadas, que incluirá espectáculos de alcance local, departamental, nacional e internacional. El alcalde de Santa Lucía, Cristian López, informó que “El viernes va a cerrar Ignacio Copani, el sábado se presentarán Spuntone, Mendaro y Martínez, seguido de Motta, y el domingo actuarán Gerardo Nieto y cerrará DJ Sanata”.

El jerarca municipal hizo referencia al significado que tiene la fecha para la comunidad y al carácter abierto de la celebración. “Somos una de las ciudades más antiguas del país y celebrarlo con la gente, con artistas de este nivel y con la presencia de emprendedores y artesanos es muy importante para nosotros”, manifestó.

“Se espera una afluencia bastante grande, estamos trabajando para recibir a una gran cantidad de ciudadanos que van a venir a disfrutar de los espectáculos”, señaló López.

Por su parte, Diego Núñez valoró el impacto social de la actividad y su vínculo con la identidad local. “Tres días de fiesta sin duda son algo muy bueno para la población y algo fundamental para las organizaciones sociales y las fuerzas vivas, porque forman parte de la identidad de esta ciudad”, sostuvo.