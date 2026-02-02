Intendencia de Maldonado advierte por la presencia de fragata portuguesa en Playa Mansa, Punta del Este

Details Monday, 02 February 2026 14:07

La Intendencia de Maldonado difundió una serie de recomendaciones dirigidas a los bañistas, tras detectarse la presencia de fragata portuguesa en Playa Mansa, ante los riesgos que implica el contacto con esta especie marina.

Según la información proporcionada por la comuna, los pólipos defensivos de estos organismos contienen toxinas de mayor potencia que las de las aguavivas. El oceanógrafo Pablo Núñez, integrante del Departamento de Gestión Ambiental, explicó que, al igual que ocurre con las cubomedusas que llegan ocasionalmente a las costas uruguayas, no se han registrado víctimas fatales vinculadas a su presencia.

Desde la Intendencia se indicó que no deben ser manipuladas, aun cuando se encuentren fuera del agua o aparenten estar muertas. En caso de contacto, la bióloga Ana Martínez Goicochea recomendó lavar la zona afectada con agua salada, retirando cuidadosamente los tentáculos, para evitar que queden cnidocitos (células especializadas que inyectan toxinas al contacto) en la piel. “No hay que lavarse nunca con agua dulce porque disparan más cnidocitos”, advirtió. Como alternativa, también se sugiere la aplicación de compresas frías con agua salada.

Asimismo, la comuna aconsejó concurrir a un centro de salud en caso de contacto con este tipo de especie, para recibir una evaluación médica.

Foto: Intendencia de Maldonado

