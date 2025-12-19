Sunday, 21 December 2025

 
Motociclista grave tras siniestro en la Ruta 5

Friday, 19 December 2025 15:44

Un motociclista de 71 años resultó gravemente herido en un siniestro de tránsito ocurrido días atrás en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 24,5, en la ciudad de Las Piedras.

De acuerdo con la información aportada por Policía Caminera, el hecho involucró a tres vehículos que se desplazaban en sentido sur–norte. El motociclista chocó contra un camión detenido en la banquina, salió despedido hacia la calzada y fue embestido por una camioneta.

El conductor de la moto, un hombre de 71 años, fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Dr. Alfonso Espínola de Las Piedras. El diagnóstico primario indicó traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, politraumatismo grave y fractura expuesta de un miembro inferior.

Los conductores del camión y de la camioneta, de 48 y 65 años, resultaron ilesos. En ambos casos, las pruebas de espirometría realizadas arrojaron resultado negativo.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

