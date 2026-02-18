Hombre fue apuñalado en la Ruta 8 y falleció a causa de las heridas

Details Wednesday, 18 February 2026 15:24

Un hombre de 48 años fue encontrado herido de gravedad días atrás en la Ruta 8, a la altura del kilómetro 26,600.

Según la información recabada, efectivos policiales que se encontraban en la zona observaron a la víctima tendida en la vía pública. Al asistirla, detectaron una importante pérdida de sangre y dispusieron su traslado inmediato al Hospital de Pando en un móvil oficial.

En el centro asistencial, médicos de guardia confirmaron el fallecimiento. El examen preliminar estableció que presentaba una herida punzante en el cuello, la cual comprometió una arteria y resultó mortal.

Tras el hecho, el área fue preservada para permitir el trabajo de Policía Científica y de personal de Investigaciones, que realizaron pericias en el lugar.

La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó distintas actuaciones, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el episodio.

