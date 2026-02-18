Friday, 20 February 2026

 
UTE anunció inversión de 17 millones de dólares para varias mejoras en Canelones

Wednesday, 18 February 2026 16:10

Durante una visita al Municipio de Juanicó, autoridades de UTE anunciaron una inversión de U$S 17.000.000 para mejorar la red eléctrica en el departamento de Canelones, acompañando su crecimiento productivo e industrial.

El vicepresidente del ente, Roberto Bentancor, destacó que las obras incluirán mejoras en distribución, nuevos servicios, estaciones y la ampliación de la red de cargadores para vehículos eléctricos.

Además, se presentaron en Juanicó nuevos servicios que permitirán realizar trámites de UTE mediante un tótem con videollamada, evitando traslados a otras ciudades. El alcalde Fernando Lúquez subrayó que la iniciativa fortalece la descentralización y acerca el Estado a la comunidad. En la misma línea, el prosecretario de la Intendencia, Diego Núñez, valoró el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno.

