Competencia de autos antiguos recorrerá los 19 departamentos

Details Wednesday, 18 February 2026 15:44

Entre el 22 y el 28 de febrero Uruguay será escenario del Gran Premio “19 Capitales” Histórico, organizado por el Automóvil Club del Uruguay, que en 2026 se disputa como “Copa 95 años de ANCAP” en conmemoración del aniversario de la empresa.

Más de 80 autos antiguos participarán, con pilotos y copilotos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, recorriendo las 19 capitales departamentales.

El lanzamiento se realizó con la presencia de la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, y del presidente de DUCSA, Hubert Arbildi.

Foto: Facebook Gran Premio 19 Capitales Histórico

Espacio patrocinado