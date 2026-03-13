Hombre condenado por varios delitos en Las Piedras

Details Friday, 13 March 2026 14:27

Una investigación policial permitió aclarar una serie de episodios violentos registrados en la ciudad de Las Piedras, que culminaron con la condena de un hombre de 36 años.

Las actuaciones estuvieron a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, cuyos efectivos venían realizando distintas diligencias para determinar la participación del implicado en varios incidentes ocurridos en la zona.

Entre los episodios investigados se encuentra una denuncia presentada por la responsable de un puesto de ventas ubicado en el Parque Artigas. Según el planteo realizado ante la Policía, la mujer fue amenazada por el ahora condenado, quien se presentó en el lugar portando un bate de madera y le advirtió que prendería fuego al comercio.

A partir de las tareas policiales se logró establecer que el hombre también estaba vinculado con otros hechos de características similares, vinculados a situaciones de violencia privada y a incidentes en los que se registraron agravios contra efectivos policiales.

El caso fue elevado a la Justicia y se desarrolló la instancia correspondiente en el Juzgado Letrado de 8.º Turno de Las Piedras, donde la Dra. A. Gatto de Souza Flores resolvió condenarlo por ser “autor penalmente responsable de 8 delitos de violencia privada agravados, dos delitos de violencia doméstica agravados, un delito de desacato y un delito de agravio a la autoridad policial agravado”.

Se dispuso una pena de 15 meses de prisión, que cumplirá bajo régimen de libertad a prueba. Como parte de las medidas establecidas, el condenado deberá utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico y cumplir arresto domiciliario nocturno (de 22:00 a 06:00 horas) durante seis meses.

