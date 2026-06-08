Ante más de 6.000 personas, la selección uruguaya tuvo su despedida oficial en el estadio Eduardo Martínez Monegal

Details Monday, 08 June 2026 12:36

Más de 6.000 personas se congregaron en el estadio Eduardo Martínez Monegal para despedir a la selección uruguaya de fútbol antes de su partida hacia la Copa del Mundo.

El evento central de la jornada consistió en actividades recreativas en el campo de juego entre 22 de los 26 futbolistas del plantel y más de 600 niños de las ligas de fútbol infantil Regional del Sur, Fundadora, Barros Blancos y Noreste. Además, el encuentro incluyó la entrega del pabellón departamental por parte de las autoridades de la Intendencia a Federico Valverde y José María Giménez.

Luis de Melo, director general de Deportes de la Intendencia de Canelones, definió la actividad como un “objetivo superado. La verdad que esto es un sueño que teníamos hace mucho tiempo de poder ir generando vínculos entre los jugadores que son referentes ineludibles para los niños y los jóvenes de Uruguay”. De Melo agregó que “trabajó un montón de gente en esto, no fue solo la Dirección General de Deportes, pero sí, los profesores tuvieron la chance también de estar allí, interactuando con los jugadores”.

Por su parte, el titular de la Secretaría Nacional de Deportes, Alejandro Pereda, valoró que “los niños y niñas sean partícipes y no simplemente observadores es un diferencial importantísimo. Tengo que felicitar al Gobierno de Canelones por la iniciativa”.

Foto: Intendencia de Canelones

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