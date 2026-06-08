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Operativo por tráfico de fauna en Canelones culminó con la incautación de 41 aves exóticas

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Monday, 08 June 2026 12:54

La Dirección Nacional de la Seguridad Rural, junto a técnicos del Ministerio de Ambiente, incautó 41 aves exóticas vivas, un ejemplar muerto y 97 jaulas durante un allanamiento en una vivienda del balneario Marindia.

Según informó el Ministerio del Interior, el operativo se dio en el marco de una investigación de varias semanas por contrabando, caza abusiva y comercialización de animales prohibidos. Las especies incautadas, que no habitan de forma natural en el país, serán sometidas a una identificación taxonómica por parte de un ornitólogo para determinar con precisión su situación legal.

El responsable del lugar fue detenido y trasladado a la Fiscalía de Atlántida. Tras la instancia judicial, el indagado resultó condenado por ser "autor penalmente responsable de un delito continuado de receptación agravado". La Justicia le impuso una pena de siete meses de prisión, la cual se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba.

Foto: Ministerio del Interior

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