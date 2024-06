Archivan expediente contra DT argentino por presunta incitación al odio en Uruguay

Details Wednesday, 19 June 2024 03:18

La Fiscalía de Uruguay archivó el expediente contra el entrenador de fútbol argentino Ricardo Caruso Lombardi, exdirector técnico del club local Miramar Misiones, quien era investigado por presunta incitación al odio, informaron el lunes allegados al caso.

"La fiscal Eliana Travers solicitó el archivo de la investigación porque entendió que lo ocurrido no configuraba un delito", indicó a la AFP una fuente judicial.

Travers investigaba a Caruso Lombardi tras una denuncia presentada por el árbitro Javier Feres por un incidente ocurrido el 20 de mayo en el partido de primera división que Miramar Misiones perdió 2-1 contra Liverpool FC por el torneo Apertura.

Hacia el final del juego, Caruso Lombardi estalló contra Feres por expulsar al jugador Guzmán Pereira, ante lo cual él también recibió una tarjeta roja. "Negro de mierda. Jetón. No me voy a ir", le dijo entonces Caruso Lombardi a Feres.

Travers buscaba determinar si existía o no el delito de incitación al odio, que conlleva una pena de tres a 18 meses de prisión.

Jorge Barrera, abogado de Caruso Lombardi, dijo el lunes al sitio informativo Montevideo Portal que ambas partes llegaron a un acuerdo y que el caso no tendrá ninguna consecuencia penal. Barrera no detalló los términos del acuerdo.

El incidente, del que Caruso Lombardi se excusó, diciéndose avergonzado de sus palabras y negando una connotación racista, desembocó en su renuncia como DT de Miramar Misiones, apenas un mes después de haber asumido el cargo en abril.

"Me hago cargo de lo que hago mal, yo actué mal, pero no me gustó que lo hayan tirado para el tema del racismo porque nada que ver", dijo Caruso Lombardi a Canal 12 luego de declarar el mes pasado ante la fiscal.

Fuente: | AFP |