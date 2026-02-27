Friday, 27 February 2026

 
Triunfo 2-1 de Juventud en Paraguay y clasificación histórica para el equipo pedrense

Friday, 27 February 2026 16:26

En una noche decisiva en Asunción, Juventud de Las Piedras logró meterse en la tercera fase de la Copa Libertadores al imponerse 2-1 frente a Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco.

Tras el empate 0-0 en el encuentro de ida disputado en Montevideo, Juventud llegó a Asunción con la obligación de ganar para continuar en el certamen. Lo consiguió fuera de fronteras, inclinando la serie a su favor y dando un paso significativo en su campaña internacional.

El gol que definió la clasificación llegó en el cuarto minuto de descuento. Ramiro Peralta capitalizó un rebote en el área y aseguró el pasaje. Antes, Federico Barrandeguy había puesto en ventaja al equipo a los 49’, mientras que Guaraní había igualado a los 55’ mediante un penal ejecutado por su arquero, Gaspar Servio.

En la próxima instancia enfrentará al Deportivo Independiente Medellín, el 5 de marzo a las 21:30 (hora de Uruguay), por un lugar en la fase de grupos.

Uruguay se convirtió en el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo comercial con la Unión Europea

February 27, 2026

Simuló ser un trabajador rural tras hurtar en una vivienda y embestir a un testigo con su automóvil

February 27, 2026
Casas naturales

July 11, 2022

