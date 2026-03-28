Uruguay empató sobre la hora ante Inglaterra

Details Saturday, 28 March 2026 15:08

Uruguay igualó 1-1 ante Inglaterra este viernes 27 de marzo, en un encuentro amistoso disputado en el estadio de Wembley, en Londres, en el marco de la Fecha FIFA y como parte de la puesta a punto de ambos seleccionados de cara al Mundial.

El partido, que comenzó a las 16:45 hora uruguaya, reunió a dos equipos que aprovecharon la instancia para mover sus planteles y observar distintas alternativas dentro del campo.

Inglaterra abrió el marcador a los 81 minutos a partir de una acción de pelota quieta. Tras un tiro de esquina, la pelota quedó libre en el área luego de un desvío en el primer palo y Ben White, ubicado por el segundo, aprovechó para definir y enviarla al fondo de la red.

Cuando todo indicaba que el triunfo quedaba en manos de Inglaterra, Uruguay alcanzó la igualdad en tiempo de descuento. Una infracción dentro del área derivó en un penal que fue convertido por Federico Valverde, sellando el 1-1 definitivo.

Foto: AUF

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