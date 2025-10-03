Dos días del patrimonio en el puerto de Montevideo

Details Friday, 03 October 2025 14:48

¡Este fin de semana, Día del Patrimonio, pueden descubrir cómo funciona el Puerto de Montevideo!

Este sábado 4 y domingo 5 se abren las puertas para que puedan recorrer las instalaciones del puerto y vivan una experiencia única donde la tecnología, la logística portuaria y la innovación se encuentran para construir el futuro del país.

Van a poder ver de cerca las impresionantes grúas, recorrer un laberinto de contenedores y conocer cómo se mueve el comercio global. Además, este año pueden escanearse con inteligencia artificial y vestirse como parte del equipo de la terminal TCP.

Sábado 4 de octubre 15:00 a 18:00 horas

Domingo 5 de octubre de 10:00 a 18:00 horas

Terminal TCP, acceso por calle Washington

