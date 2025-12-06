Tuesday, 09 December 2025

 
Metsul prevé un ciclón en el sur de Brasil con impacto en Uruguay

Details
Saturday, 06 December 2025 16:50

Metsul informó que entre el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre podría formarse un ciclón sobre el sur de Brasil, con posibles efectos en Uruguay.

El fenómeno estaría asociado a la convergencia de varias áreas de baja presión, lo que generaría inestabilidad, lluvias y viento en la región.

El observatorio prevé que el sistema alcance su mayor desarrollo frente a la costa de Río Grande do Sul, donde podrían registrarse precipitaciones abundantes y rachas fuertes.

Aunque el centro del ciclón permanecería en territorio brasileño, Uruguay podría recibir lluvias intensas y algunas ráfagas, sobre todo en zonas del sur, este y noreste.

Inumet y meteorólogos locales también prevén lluvias para el martes, en el cierre de una semana de calor seguida por un descenso notorio de la temperatura.

