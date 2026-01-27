Tuesday, 27 January 2026

 
Hombre fallece al ser alcanzado por un disparo durante cacería

Details
Tuesday, 27 January 2026 14:42

Un hombre de 39 años falleció en la madrugada del domingo tras recibir un disparo mientras cazaba con tres compañeros en la zona rural Séptima baja, sobre el kilómetro 2 de la Ruta 19, en Treinta y Tres.

Fuentes policiales indicaron que el disparo fue efectuado por un hombre de 60 años con un rifle calibre .243 equipado con mira nocturna. Testigos señalaron que el hecho habría sido accidental, ya que la víctima se encontraba en un bañado cuando fue confundida con un animal.

La Justicia dispuso prisión domiciliaria total con tobillera electrónica por 90 días para el autor del disparo, imputado por "homicidio a título de dolo eventual", mientras la Fiscalía continúa investigando las circunstancias del hecho.

