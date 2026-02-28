Saturday, 28 February 2026

 
Básquetbol: Uruguay ganó en Argentina y lidera invicto rumbo al Mundial 2027

Saturday, 28 February 2026 15:14

Uruguay atraviesa un inicio ideal en las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027. Con tres victorias consecutivas, el equipo dirigido por Gerardo Jauri lidera el grupo D y renueva la expectativa de volver a una Copa del Mundo tras 41 años.

El triunfo más resonante fue este viernes 27, en Buenos Aires: 61-44 frente a Argentina, en un partido de bajo goleo que la Celeste resolvió con un sólido último cuarto (20-9). Joaquín Rodríguez se destacó con 20 puntos.

Con récord 3-0, Uruguay está por encima de Argentina (2-1) y el 2 de marzo enfrentará a Cuba en Panamá, con la posibilidad de alcanzar cuatro victorias seguidas, algo que no consigue en una clasificatoria desde 1985.

Foto: X - Selección Uruguaya de Basketball

