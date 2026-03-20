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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas recuperará la Estación Central tras décadas de abandono

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Friday, 20 March 2026 12:20

La Estación Central General Artigas, en La Aguada, Montevideo, volverá al control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tras décadas de inactividad y conflictos legales, según confirmaron desde el MTOP.

El traspaso se concretará mediante un convenio entre el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y Glenby S.A., concesionaria del predio desde 1998, e incluye los terrenos de la antigua playa de maniobras. Su ejecución requiere la homologación judicial.

La ministra Lucía Etcheverry calificó el hecho como “una gran alegría” y un “hito histórico”. “Sin duda que es una oportunidad para empezar a soñar ese lugar de la ciudad que tanto lo necesita, que es una zona deprimida pero que tiene un potencial enorme, es una convocatoria a soñar la ciudad y el país”, sostuvo.

Inaugurada en 1897 y declarada Monumento Histórico en 1975, la estación dejó de funcionar como terminal de pasajeros en 2003.

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