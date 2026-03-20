Montevideo y el área metropolitana entraron en fase de excepcionalidad por el déficit hídrico

Details Friday, 20 March 2026 12:35

Montevideo y su área metropolitana ingresaron en la segunda etapa del déficit hídrico, conocida como fase de excepcionalidad, debido a la baja de las reservas de agua, informó Obras Sanitarias del Estado (OSE).

Para enfrentar la situación y garantizar el suministro de agua potable, la empresa comenzará a reducir de manera gradual las presiones de bombeo del sistema metropolitano, medida que busca optimizar el uso del recurso y minimizar posibles afectaciones en el servicio.

En paralelo, OSE resolvió reforzar las cuadrillas dedicadas a la detección y reparación de pérdidas en la red de distribución. Asimismo, se están reacondicionando perforaciones de agua subterránea, que solo se activarán si la evolución de la situación hídrica así lo requiere.

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