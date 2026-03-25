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Sube el precio de la leche fresca desde este jueves

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Wednesday, 25 March 2026 13:19

A partir del jueves 27 de marzo, la leche fresca pasteurizada, entera y envasada en bolsas de polietileno registrará un aumento en su precio de venta al público en todo el país.

La medida quedó formalizada mediante un decreto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), firmado por el ministro Gabriel Oddone.

El litro, que hasta ahora se comercializaba a $ 44,17, pasará a costar $ 45,19, lo que representa un incremento de $ 1,02 y un ajuste del 2,3 %. Además, para quienes reciban la leche a domicilio, el precio máximo será de $ 45,49 por litro.

Según el decreto, el aumento surge de la revisión semestral de la paramétrica que utiliza el Poder Ejecutivo, tomando en consideración los precios promedio que pagan las industrias por la materia prima, así como la estimación del costo de producción de los productores.

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