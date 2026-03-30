Acuerdo entre el BROU y la ANEP permitirá a estudiantes de educación media cobrar la beca Butiá a través de cuentas bancarias

Details Monday, 30 March 2026 18:35

Un acuerdo entre el Banco República (BROU) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) permitirá que estudiantes de educación media mayores de 14 años cobren la beca Butiá a través de cuentas bancarias y tarjetas de débito, en una medida que apunta a facilitar el acceso a este apoyo económico.

La iniciativa se implementará en un contexto de ampliación del programa, que en 2026 alcanzará a unos 22.000 estudiantes, frente a los 14.000 registrados anteriormente. A su vez, se proyecta una expansión progresiva que podría llevar la cifra de beneficiarios a cerca de 70.000 hacia 2029.

El respaldo económico está dirigido a jóvenes de menores recursos y busca contribuir a la permanencia en el sistema educativo. En ese sentido, se señala que quienes acceden a este tipo de becas presentan mayores niveles de asistencia y una mayor tasa de finalización de los estudios.

Según la información difundida por Presidencia, el nuevo mecanismo permitirá que los estudiantes accedan de forma directa a los fondos, a través de instrumentos bancarios, lo que simplifica el proceso de cobro.

Para este año, se definió un monto de 13.000 pesos para los alumnos de educación media básica (7.°, 8.° y 9.° grado), mientras que en la educación media superior la asignación varía en función del nivel educativo que cursa cada estudiante.

El proceso de selección de beneficiarios se encuentra en etapa de evaluación, luego de que se registraran unas 70.000 postulaciones. La ANEP analiza cada caso y establece un orden de prioridad que posteriormente deberá ser validado por los centros educativos. Se prevé que los primeros pagos se concreten hacia fines de abril.

En el caso de los estudiantes menores de 14 años, el cobro de la beca continuará realizándose a través del Banco de Previsión Social (BPS).

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