Cuatro fallecidos, entre ellos dos niños, tras un choque en la Ruta 56

Details Tuesday, 31 March 2026 15:35

Un siniestro de tránsito registrado en la noche de este lunes 30 de marzo en el departamento de Florida dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad, y un herido de gravedad que fue trasladado a un centro asistencial.

El hecho ocurrió sobre las 21:00 horas, en el kilómetro 19 de la Ruta 56, cuando dos vehículos que circulaban en el mismo sentido, de este a oeste, protagonizaron una colisión por alcance. Según la información de Policía Caminera, una camioneta pick up, con un único ocupante, impactó desde atrás al automóvil en el que se desplazaban cinco personas.

Como resultado del choque, murieron en el lugar una mujer de 28 años, un hombre de 32 y dos niños, de 2 y 9 años. Todos viajaban en el mismo vehículo y formaban parte de un grupo familiar. El restante ocupante, un hombre de 42 años, fue derivado con vida a un centro asistencial, aunque con “lesiones de extrema entidad”.

El conductor de la camioneta, de 48 años, no presentó lesiones, y la prueba de espirometría arrojó resultado negativo.

Desde Policía Caminera se señaló que se trató de una colisión de suma violencia y que las causas del siniestro serán establecidas a partir de las pericias técnicas. Como hipótesis primaria, se analiza la posible incidencia de la velocidad en el hecho.

Asimismo, se indicó que las condiciones de la vía eran adecuadas y que no se registraban factores climáticos que afectaran la visibilidad al momento del accidente.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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