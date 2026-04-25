Repartidor de 31 años fue asesinado en intento de rapiña

Details Saturday, 25 April 2026 14:47

Un trabajador de reparto fue asesinado en la noche de este viernes en Carrasco Norte, en la intersección de Capri y Máximo Tajes, durante un intento de rapiña. La víctima, un hombre de 31 años de nacionalidad cubana, recibió un disparo en el tórax mientras realizaba una entrega.

De acuerdo con información policial primaria, el repartidor fue abordado por dos delincuentes que se desplazaban a pie y que intentaron sustraerle la moto. Ante la resistencia de la víctima, se produjo un forcejeo que derivó en el disparo fatal. Los agresores huyeron sin concretar el robo y dejaron el vehículo en el lugar.

El cuerpo del trabajador quedó tendido en la vía pública hasta la llegada de efectivos policiales y personal médico, que constató el fallecimiento.

Horas después, otros repartidores se concentraron en el sitio del hecho para expresar su preocupación por la inseguridad en la que desarrollan sus tareas. El caso se suma a otros episodios recientes de violencia contra trabajadores del sector, mientras la Policía continúa con las actuaciones para dar con los responsables.

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