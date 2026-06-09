Tuesday, 09 June 2026

 
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Acribillan a dos hombres que circulaban en un auto en el barrio Manga

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Tuesday, 09 June 2026 12:39

Un doble homicidio se registró este lunes por la noche en el barrio Manga, de Montevideo, tras un ataque a balazos contra los ocupantes de un automóvil. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Eladio Tardáguila y camino Paso de la Española.

Las dos víctimas circulaban en un vehículo cuando fueron interceptadas por otro automóvil, desde el cual desconocidos los acribillaron a tiros para luego darse a la fuga en el mismo rodado. Ambos hombres fallecieron en el lugar; uno de ellos intentó escapar a pie, pero cayó sin vida al costado del auto. El coche presentaba numerosos impactos de bala, varios de ellos en el parabrisas, y en los alrededores se halló una gran cantidad de casquillos.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la escena, mientras que efectivos de la Zona Operacional 3 e investigadores del Departamento de Homicidios asumieron el caso. Los familiares ya identificaron a los fallecidos. Actualmente, las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con los responsables y procuran establecer si este crimen guarda relación con recientes episodios de violencia en el área, caracterizada últimamente por intensas balaceras.

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