La Celeste partió rumbo al Mundial 2026

Details Wednesday, 10 June 2026 11:14

La selección uruguaya partió este martes hacia México para iniciar su preparación de cara al Mundial 2026, luego de una multitudinaria despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Miles de hinchas se acercaron a la terminal aérea para acompañar a la delegación antes de su viaje a Playa del Carmen, donde establecerá su base durante la competencia.

La llegada del plantel generó una fuerte respuesta del público, que recibió a los futbolistas con cánticos, aplausos, banderas y el tradicional “Volveremos, volveremos”. Los jugadores saludaron a los simpatizantes, firmaron autógrafos y se tomaron fotografías antes de ingresar al aeropuerto.

Tras trasladarse desde el Complejo Celeste hasta Carrasco, la delegación completó los procedimientos previos al viaje y abordó el vuelo con destino a México, donde comenzará la etapa final de preparación antes de su debut en el Mundial.

Foto: X - Selección Uruguaya

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