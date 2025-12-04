La Intendencia de Canelones abrió las inscripciones para el Hogar Estudiantil Canario desde el 1° de diciembre de 2025 y hasta el 18 de enero de 2026 inclusive.
Este hogar es una iniciativa destinada a jóvenes del departamento que comienzan o continúan estudios terciarios en instituciones públicas de Montevideo.
El programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes estudiantes canarios, especialmente aquellos provenientes de ámbitos rurales o en situación de vulnerabilidad, promoviendo trayectorias educativas inclusivas y continuas.
REQUISITOS
Podrán inscribirse jóvenes que cumplan con las siguientes condiciones:
Por consultas y envío de la documentación solicitada, contactar a:
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el equipo técnico se comunicará con las personas postulantes para coordinar una entrevista presencial.
La beca se otorga por un año lectivo y puede renovarse por un período igual, siempre y cuando se cumpla con:
Al completar el formulario de postulación, se deberá adjuntar:
Mayor información: https://www.imcanelones.gub.uy/noticias/apertura-inscripciones-hogar-estudiantil-canario-2026
HISTORIA DEL HOGAR
El Hogar Estudiantil funciona desde 2019 y es financiado por la Intendencia de Canelones, bajo la gestión de la Dirección General de Desarrollo Humano y el Área de Juventud - Comuna Joven.
La selección de residentes se realiza en coordinación con la Red de Hogares Estudiantiles de Montevideo, el INJU y la Universidad de la República.
Los estudiantes reciben acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinario, con trabajadora social, educadoras, psicóloga y personal encargado de cocina y serenos. El período de permanencia es de dos años, lo que permite la rotación y el acceso de más jóvenes al programa.
La casa, ubicada en Av. Millán 3552, brinda alimentación diaria con supervisión nutricional, además de espacios equipados para el estudio, con acceso a internet, computadoras y material de consulta.