Thursday, 04 December 2025

La Intendencia de Canelones abrió las inscripciones para el Hogar Estudiantil Canario desde el 1° de diciembre de 2025 y hasta el 18 de enero de 2026 inclusive.

Este hogar es una iniciativa destinada a jóvenes del departamento que comienzan o continúan estudios terciarios en instituciones públicas de Montevideo.

El programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes estudiantes canarios, especialmente aquellos provenientes de ámbitos rurales o en situación de vulnerabilidad, promoviendo trayectorias educativas inclusivas y continuas.

REQUISITOS

Podrán inscribirse jóvenes que cumplan con las siguientes condiciones:

Edad: entre 18 y 24 años al momento de la inscripción.

Ingresos familiares: no deben superar las 60 Unidades Reajustables (U.R.).

La documentación correspondiente y la declaración jurada deberán presentarse al inscribirse y enviarse por correo electrónico para su validación.

Residencia: domicilio en zonas rurales del departamento con dificultades de acceso y/o conectividad al transporte público.

Escolaridad del postulante.

Por consultas y envío de la documentación solicitada, contactar a:

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el equipo técnico se comunicará con las personas postulantes para coordinar una entrevista presencial.

La beca se otorga por un año lectivo y puede renovarse por un período igual, siempre y cuando se cumpla con:

Aprobación del 50 % de las materias o créditos anuales.

Realización de 20 horas de voluntariado obligatorio.

Cumplimiento del reglamento de funcionamiento y convivencia.

Al completar el formulario de postulación, se deberá adjuntar:

Cédula de identidad.

Constancia de domicilio (base para la visita de evaluación).

Escolaridad (educación media y/o institución donde cursa actualmente).

Certificado de inscripción a una institución pública de educación terciaria.

Carné de salud vigente; en caso de tratamientos de salud física o mental, agregar informe de seguimiento.

Declaración jurada en formato PDF (bajar el archivo, completarlo, firmarlo y enviarlo convertido en PDF).

Mayor información: https://www.imcanelones.gub.uy/noticias/apertura-inscripciones-hogar-estudiantil-canario-2026

HISTORIA DEL HOGAR

El Hogar Estudiantil funciona desde 2019 y es financiado por la Intendencia de Canelones, bajo la gestión de la Dirección General de Desarrollo Humano y el Área de Juventud - Comuna Joven.

La selección de residentes se realiza en coordinación con la Red de Hogares Estudiantiles de Montevideo, el INJU y la Universidad de la República.

Los estudiantes reciben acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinario, con trabajadora social, educadoras, psicóloga y personal encargado de cocina y serenos. El período de permanencia es de dos años, lo que permite la rotación y el acceso de más jóvenes al programa.

La casa, ubicada en Av. Millán 3552, brinda alimentación diaria con supervisión nutricional, además de espacios equipados para el estudio, con acceso a internet, computadoras y material de consulta.