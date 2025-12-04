Friday, 05 December 2025

 
TITULARES

Inscripciones para el Hogar Estudiantil Canario

Details
Thursday, 04 December 2025 05:42

La Intendencia de Canelones abrió las inscripciones para el Hogar Estudiantil Canario desde el 1° de diciembre de 2025 y hasta el 18 de enero de 2026 inclusive.

Este hogar es una iniciativa destinada a jóvenes del departamento que comienzan o continúan estudios terciarios en instituciones públicas de Montevideo.

El programa tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes estudiantes canarios, especialmente aquellos provenientes de ámbitos rurales o en situación de vulnerabilidad, promoviendo trayectorias educativas inclusivas y continuas.

REQUISITOS

Podrán inscribirse jóvenes que cumplan con las siguientes condiciones:

  • Edad: entre 18 y 24 años al momento de la inscripción.
  • Ingresos familiares: no deben superar las 60 Unidades Reajustables (U.R.).
  • La documentación correspondiente y la declaración jurada deberán presentarse al inscribirse y enviarse por correo electrónico para su validación.
  • Residencia: domicilio en zonas rurales del departamento con dificultades de acceso y/o conectividad al transporte público.
  • Escolaridad del postulante.

Por consultas y envío de la documentación solicitada, contactar a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el equipo técnico se comunicará con las personas postulantes para coordinar una entrevista presencial.

La beca se otorga por un año lectivo y puede renovarse por un período igual, siempre y cuando se cumpla con:

  • Aprobación del 50 % de las materias o créditos anuales.
  • Realización de 20 horas de voluntariado obligatorio.
  • Cumplimiento del reglamento de funcionamiento y convivencia.

Al completar el formulario de postulación, se deberá adjuntar:

  • Cédula de identidad.
  • Constancia de domicilio (base para la visita de evaluación).
  • Escolaridad (educación media y/o institución donde cursa actualmente).
  • Certificado de inscripción a una institución pública de educación terciaria.
  • Carné de salud vigente; en caso de tratamientos de salud física o mental, agregar informe de seguimiento.
  • Declaración jurada en formato PDF (bajar el archivo, completarlo, firmarlo y enviarlo convertido en PDF).

Mayor información: https://www.imcanelones.gub.uy/noticias/apertura-inscripciones-hogar-estudiantil-canario-2026

HISTORIA DEL HOGAR

El Hogar Estudiantil funciona desde 2019 y es financiado por la Intendencia de Canelones, bajo la gestión de la Dirección General de Desarrollo Humano y el Área de Juventud - Comuna Joven.

La selección de residentes se realiza en coordinación con la Red de Hogares Estudiantiles de Montevideo, el INJU y la Universidad de la República.

Los estudiantes reciben acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinario, con trabajadora social, educadoras, psicóloga y personal encargado de cocina y serenos. El período de permanencia es de dos años, lo que permite la rotación y el acceso de más jóvenes al programa.

La casa, ubicada en Av. Millán 3552, brinda alimentación diaria con supervisión nutricional, además de espacios equipados para el estudio, con acceso a internet, computadoras y material de consulta.

RECIENTES

Esta noche se podrá ver la última superluna de 2025

December 04, 2025

Instalan nuevas casetas de guardavidas, en total hay 78 en todo el litoral canario

December 04, 2025

Partida del BPS de fin de año para jubilados y pensionistas que tengan bajos ingresos

December 04, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.