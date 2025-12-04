Partida del BPS de fin de año para jubilados y pensionistas que tengan bajos ingresos

Details Thursday, 04 December 2025 14:54

El Banco de Previsión Social (BPS) informó que más de 155.000 jubilados y pensionistas de bajos ingresos recibirán una partida especial con motivo de las fiestas de fin de año. El monto será de 3.151 pesos, destinado a complementar la canasta de fin de año.

El beneficio alcanza a quienes perciben pasividades de hasta 20.458 pesos, incluyendo jubilados y pensionistas por vejez, sobrevivencia e invalidez, así como a mayores de 65 años al 31 de octubre que participan en el Programa de Asistencia a la Vejez del Ministerio de Desarrollo Social.

El pago, que comenzó el martes 2 de diciembre, ya se encuentra disponible junto con los haberes correspondientes a noviembre, a través de los medios habituales de cobro.