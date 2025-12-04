Móvil Canario de salud en Ciudad de la Costa

Details Thursday, 04 December 2025 05:42

El Móvil Canario de Salud se encuentra atendiendo en la Ciudad de la Costa hasta el 5 de diciembre, en Carlos Roxlo y Enrique Rodó, en el Centro de Barrio Pinares de Solymar, como parte del programa Canelones Salud Integral.

Durante estos días se ofrecerán servicios de vacunación del esquema regular, test rápidos para anemia, VIH y sífilis, controles de glicemia y presión arterial, además de atención en salud bucal y visual.

También se realizarán mamografías, electrocardiogramas y charlas sobre odontología infantil, junto con cursos de primeros auxilios, RCP (reanimación cardiopulmonar), uso del DEA (desfibrilador externo automático) y prevención de accidentes en el hogar.

El programa ha ampliado sus prestaciones en los últimos años, incorporando un vacunatorio móvil y equipos de atención a domicilio durante la pandemia, además de servicios especializados en salud visual y auditiva. Para consultas, la población puede comunicarse por WhatsApp con la Línea Salud (092 572 539) o con la Línea Mamógrafo (092 572 549).