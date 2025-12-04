Entró en vigor la ley de frontera con Brasil

Details Thursday, 04 December 2025 05:37

Desde el pasado lunes 1.º de diciembre, los comercios de las localidades fronterizas con Brasil comenzaron a regirse por la ley de frontera, destinada a mejorar la competitividad y el empleo en la zona.

La normativa contempla la reducción del IVA, eliminando la tasa mínima y aplicando 11 puntos de descuento sobre la básica, junto con la exoneración del 75% de aportes patronales para los nuevos empleos. Además, se implementa un régimen simplificado de importación para ciertos productos, especialmente de la canasta básica.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, señaló que estas medidas buscan “reducir precios, mejorar la competitividad y aumentar el empleo formal, así como la calidad de vida en la frontera con Brasil”. Vallcorba adelantó también que se evaluará extender las medidas a la frontera con Argentina tras los primeros meses de implementación.